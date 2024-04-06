«Кёльн» остался в борьбе за выживание, перевернув игру с «Бохумом» на 90-й минуте

Аутсайдеры, «Кёльн» и «Бохум» пересеклись в 28-м туре чемпионата Германии. В первой половине встречи моменты возникали после ударов головой. А на 53-й минуте гости повели, Мориц Брошински попал в защитника, а Феликс Пасслак был точен на добивании - 0:1. Еще атака, и Фариде Алиду стрельнул в штангу. На 90-й минуте «козлы» перевернули ход игры. Штеффен Тиггес здорово сыграл в воздухе после подачи с углового. В следующей атаке Лука Вальдшмидт забил уже с игры, и 0:1 превратился в 2:1.

«Кёльн» в очке от зоны стыков, соперник - четвертый с конца.