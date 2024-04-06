«Кёльн» остался в борьбе за выживание, перевернув игру с «Бохумом» на 90-й минуте

Аутсайдеры, «Кёльн» и «Бохум» пересеклись в 28-м туре чемпионата Германии. В первой половине встречи моменты возникали после ударов головой. А на 53-й минуте гости повели, Мориц Брошински попал в защитника, а Феликс Пасслак был точен на добивании - 0:1. Еще атака, и Фариде Алиду стрельнул в штангу. На 90-й минуте «козлы» перевернули ход игры. Штеффен Тиггес здорово сыграл в воздухе после подачи с углового. В следующей атаке Лука Вальдшмидт забил уже с игры, и 0:1 превратился в 2:1.
«Кёльн» в очке от зоны стыков, соперник - четвертый с конца.
Протокол игры
|53'Пасслак Феликс (0:1)
|(2:1) Вальдшмидт Лука90'
|(1:1) Тиггес Штеффен90'
Швебе Марвин•Тилманн Ян 71'84' (Шмиц Бенно (84') •Хюберс Тимо•Шабо Юлиан•Финкгрефе Макс•Мартель Эрик 25'63' (Алиду Фариде (63') •Любичич Деян•Майна Линтон63' (Гусенбашич Денис (63') •Адамян Саркис84' (Тиггес Штеффен (84') •Кайнц Флориан•Зельке Дейви 37'68' (Вальдшмидт Лука (68')
Риман Мануэль•Пасслак Феликс86' (Гамбоа Кристиан (86') •Машович Эрхан•Шлоттербек Кевен•Бернардо Фернандес•Лосилья Антони• 89'Беро Матуш86' (Антви-Аджей Кристофер (86') •Патрик Остерхаге•Штёгер Кевин77' (Ордец Иван (77') •Брошински Мориц 35'66' (Асано Такума (66') • 68'Хофманн Филипп77' (Виттек Максимилиан (77')
Запасные: Дашнер Лукас•Фёрстер Филипп•Лоосли Ноа•Луте Андреас
06 апреля. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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