В матче «Баварии» пришлось менять арбитра

В субботу в чемпионате Германии проходит матч между «Хайденхаймом» и «Баварией». В перерыве замена понадобилась главному арбитру встречи. Судя по всему, Роберт Шрёдер получил повреждение.

Следить за игрой между «Хайденхаймом» и «Баварией» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Отметим, что в первом тайме «Бавария» забила «Хайденхайму» два гола. Их авторами стали Гарри Кейн и Серж Гнабри.

Добавим, что «Бавария» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. От «Байера» мюнхенцы отстают на 13 очков.