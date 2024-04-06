У Мюллера – 700 матчей за «Баварию»

В субботу «Бавария» проводит гостевой матч чемпионата Германии против «Хайденхайма». В стартовом составе мюнхенцев на поле вышел нападающий Томас Мюллер. Для него это 700-й официальный матч за «Баварию».

В предыдущих 699 играх Мюллер записал на свой счёт 239 голов и 265 результативных передач на партнёров. Действующий контракт 34-летнего футболиста с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.

Следить за игрой между «Хайденхаймом» и «Баварией» можно на портале LiveResult – там проходит подробная текстовая трансляция.

Добавим, что «Бавария» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.