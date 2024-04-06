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Чемпионат Германии. Бундеслига

У Мюллера – 700 матчей за «Баварию»

06 Апреля 2024 • 16:31 Комментировать
Хайденхайм
2:2
Бавария
1 7.10 X 6.00 2 1.37
2-й тайм

В субботу «Бавария» проводит гостевой матч чемпионата Германии против «Хайденхайма». В стартовом составе мюнхенцев на поле вышел нападающий Томас Мюллер. Для него это 700-й официальный матч за «Баварию».

В предыдущих 699 играх Мюллер записал на свой счёт 239 голов и 265 результативных передач на партнёров. Действующий контракт 34-летнего футболиста с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.

Следить за игрой между «Хайденхаймом» и «Баварией» можно на портале LiveResult – там проходит подробная текстовая трансляция.

Добавим, что «Бавария» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер

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ХАЙДЕНХАЙМ БАВАРИЯ
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17:45 · Германия. Бундеслига
В матче «Баварии» пришлось менять арбитра
16:31 · Германия. Бундеслига
У Мюллера – 700 матчей за «Баварию»
16:00 · Германия. Бундеслига
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16:00 · Германия. Бундеслига
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15:28 · Германия. Бундеслига
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14:51 · Англия. Премьер-лига
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14:34 · Германия. Бундеслига
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