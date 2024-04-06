Кейн и Мюллер – в основе «Баварии» на субботний матч

В субботу «Бавария» проведёт гостевой матч чемпионата Германии против «Хайденхайма». Наставник мюнхенской команды Томас Тухель принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Ульрайх, Упамекано, Мин Джэ, Дэвис, Киммих, Лаймер, Горецка, Гнабри, Мусиала, Мюллер, Кейн.

Стартовый свисток в матче «Хайденхайм» - «Бавария» прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

«Бавария» располагается на второй строчке в таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» на 13 очков.