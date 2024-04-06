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Дайер: «Я в расцвете сил, а люди смотрели на меня так, будто мне 37 лет»

06 Апреля 2024 • 14:34 Комментировать
Хайденхайм
...
Бавария
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Через 1 ч. 26 мин.

Защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер дал комментарий по поводу своего возраста.

«Мне сейчас 30 лет. Думаю, что этой мой расцвет. Какое-то время я буду в расцвете сил, это будут мои лучшие годы. Я чувствовал, что люди смотрят на меня так, как будто мне 37», - слова Дайера приводит The Athletic.

Эрик Дайер перебрался в «Баварию» в зимнее трансферное окно. С тех пор англичанин провёл 11 официальных матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

В субботу «Бавария» проведёт гостевой матч чемпионата Германии против «Хайденхайма». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.  

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Евро-Футбол.Ру,
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ХАЙДЕНХАЙМ БАВАРИЯ
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