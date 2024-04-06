Матч с «Хайденхаймом» может стать 700 для Мюллера в футболке «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может добиться уникального достижения. Если немец выйдет на поле в матче против «Хайденхейма» в Бундеслиге, форвард проведёт свою 700 игру в футболке «Баварии».

Отметим, что в истории мюнхенского клуба только один футболист провёл больше 700 матчей. Речь идёт о Сеппе Майере, на счету которого 709 поединков. Учитывая, что Мюллер имеет контракт до 2025 года, Томас с большой долей вероятности станет рекордсменов «Баварии» по количеству сыгранных матчей.

Мюллер в нынешнем сезоне отметился двумя голами и семью результативными передачами.