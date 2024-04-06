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Матч с «Хайденхаймом» может стать 700 для Мюллера в футболке «Баварии»

06 Апреля 2024 • 11:55 Комментировать
Хайденхайм
...
Бавария
1 7.10 X 6.00 2 1.37
Через 4 ч. 27 мин.

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может добиться уникального достижения. Если немец выйдет на поле в матче против «Хайденхейма» в Бундеслиге, форвард проведёт свою 700 игру в футболке «Баварии».

Отметим, что в истории мюнхенского клуба только один футболист провёл больше 700 матчей. Речь идёт о Сеппе Майере, на счету которого 709 поединков. Учитывая, что Мюллер имеет контракт до 2025 года, Томас с большой долей вероятности станет рекордсменов «Баварии» по количеству сыгранных матчей.

Мюллер в нынешнем сезоне отметился двумя голами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер

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ХАЙДЕНХАЙМ БАВАРИЯ
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