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Возвращение блудного Нагельсманна: Почему для «Баварии» это разумный шаг

06 Апреля 2024 • 13:45 Комментировать

Новым главным тренером «Баварии» может стать Юлиан Нагельсманн, который покинул Мюнхен примерно год назад. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» считает, что это разумный шаг.

Нагельсманн остаётся топ-тренером

Юлиан Нагельсманн проделал хорошую работу в «Баварии», и его увольнение год назад многим казалось поспешным, а то и вовсе ошибкой. Тогда всё выглядело так, что мюнхенцы хотели просто назначить Томаса Тухеля. Спустя год стало очевидно, что это было неправильной ставкой, поэтому неудивительно, что летом «Бавария» готовит новую смену наставника.

Нагельсманн при этом остаётся топ-тренером, не зря он входит в шорт-листы всех топ-клубов, которые ищут новых наставников. Сейчас он возглавляет сборную Германии, но контракт действует до конца летнего Евро. Нагельсманн хочет вернуться на клубный уровень, где явно ещё не реализовал себя.

В целом Наггельсман, безусловно, соответствует статусу и амбициям «Баварии».

«Баварии» сложно найти тренера лучше Нагельсманна

Смена тренера – это всегда процесс из двух шагов. Мало просто уволить текущего специалиста, надо найти кого-то лучше. «Бавария» решила дать Тухелю доработать до конца сезона, чтобы найти замену. Судя по всему, этот процесс оказался не таким простым.

Хаби Алонсо решил остаться в «Байере», Юрген Клопп хочет взять перерыв, Зинедин Зидан, похоже, ждёт нового приглашения от «Реала». В итоге получается, что найти нового специалиста не так просто. Обсуждается кандидатура Роберто де Дзерби, но ставка на итальянца является риском, учитывая, что он не работал пока в больших клубах. То же самое относится к Рубену Амориму, который к тому же не работал в топ-чемпионатах. Ханс-Дитер Флик покинул «Баварию» некрасиво, что вряд ли забыли в Мюнхене. Интересным вариантом выглядит Симоне Индзаги, но тот, похоже, решил остаться в «Интере».

Нагельсманн же мало того, что сильный тренер, он ещё и хорошо знает «Баварию», и ему не придётся притираться. У него хорошие отношения с лидерами команды. Ходят слухи, что Йозуа Киммих и Леон Горецка хотят покинуть «Баварию», но в случае возвращения Нагельсманна они вполне могут передумать.

Мотивация Нагельсманна

Главным вопросом в воссоединении является мотивация самого тренера. Нагельсманна убрали из «Баварии» довольно некрасиво, что вряд ли понравилось самому тренеру. С другой стороны, с того момента в руководстве клуба произошли изменения, так что тренеру не придётся работать с теми, кто принял решение о его увольнении.

Сам Нагельсманн болеет за «Баварию» с детства, что может стать поводом для возвращения. В конце концов тренер явно не доделал в Мюнхене свою работу, что может стать ещё одним мотивом. Учитывая, что летом он планирует покинуть сборную Германии, предложение от клуба – это то, чего тренер ждёт. Вопрос лишь в том, какие ещё у него есть варианты.

«Ливерпуль» и «Барселона» выглядят не менее притягательными опциями, но медиа не сообщают о наличии к Нагельсманну серьёзного интереса из Англии и Испании. При этом летом вряд ли появятся более интересные варианты. Потенциальные «Ювентус» или даже «МЮ», где обсуждают смену наставника, кажутся более проблемными.

В целом возвращение в «Баварию» выглядит разумным шагом со стороны Нагельсманна. Однако тренер, очевидно, потребует гарантий. В конце концов в прошлый заход руководство ему не доверяло и заставляло решать задачи с Чупо-Мотингом, в то время как Тухелю купили Кейна. Нагельсманн явно потребует уважения к себе.

Роман Андреев


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