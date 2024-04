Романо раскрыл, как Хаби Алонсо относится к Анчелотти

«Алонсо очень умен. Хаби знает, что Анчелотти – легендарный тренер, он очень уважает его. Однако в «Реале» каждый год – это новая история. Алонсо понимает, что летом следующего года ситуация в команде может измениться», - рассказал Романо в своем подкасте The Here We GO Podcast.