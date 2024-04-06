Романо раскрыл, как Хаби Алонсо относится к Анчелотти

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о том, как главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо относится к рулевому мадридского «Реала» Карло Анчелотти.
«Алонсо очень умен. Хаби знает, что Анчелотти – легендарный тренер, он очень уважает его. Однако в «Реале» каждый год – это новая история. Алонсо понимает, что летом следующего года ситуация в команде может измениться», - рассказал Романо в своем подкасте The Here We GO Podcast.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» рассматривает кандидатуру Алонсо на пост главного тренера команды. Однако специалист решил остаться в Леверкузене до конца следующего сезона.
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