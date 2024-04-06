Стало известно, как президент «Реала» Перес относится к Хаби Алонсо

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес с симпатией относится к наставнику леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Испанца сватали в преемники Карло Анчелотти, но он решил остаться в нынешнем клубе на следующий сезон.

«У Алонсо есть поклонник в Мадриде – это президент «Реала» Флорентино Перес. Хаби очень нравился ему, еще когда был футболистом команды. По мнению Переса, у этого специалиста есть все для работы тренером «Реала», - рассказал журналист в эфире подкаста The Here We GO Podcast.

В настоящий момент пост главного тренера «королевского» клуба занимает Карло Анчелотти. Контракт итальянца с «Реалом» рассчитан до середины 2026 года.