Стало известно, как президент «Реала» Перес относится к Хаби Алонсо

«У Алонсо есть поклонник в Мадриде – это президент «Реала» Флорентино Перес. Хаби очень нравился ему, еще когда был футболистом команды. По мнению Переса, у этого специалиста есть все для работы тренером «Реала», - рассказал журналист в эфире подкаста The Here We GO Podcast.