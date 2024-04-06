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Капитан «Униона»: «Хорошо, что в этот раз на вершине оказалась не «Бавария»

06 Апреля 2024 • 02:33 Комментировать
Унион Берлин
...
Байер Л
Через 13 ч. 2 мин.

Защитник берлинского «Униона» Кристофер Триммель высказался об успехе «Байера» и провале «Баварии» в текущем сезоне.

Мюнхенцы практически лишились шансов на сохранение чемпионского титула – отставание от «фармацевтов» составляет 13 очков за семь туров до финиша. Напомним, что «Бавария» неизменно выигрывала чемпионат Германии с 2013 года.

«Хорошо, что в этот раз на вершине оказалась не «Бавария», а «Байер». Мне любопытно посмотреть, как отреагируют в «Баварии», если в текущем сезоне клуб не выиграет ни одного трофея. Это может быть не очень весело для немецкого футбола», – сказал в интервью Welt 37-летний Триммель в преддверии матча с «Байером», который состоится в субботу.

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