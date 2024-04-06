​«Бавария» подлила бензина в огонь корейско-японского конфликта, сняв ролик с Ким мин Джэ

Мюнхенская «Бавария» в рамках своего спонсорского контракт а с японской компанией Konami решила принять участие в новой маркетинговой программе по презентации нового игрового продукта этой компании. Для этого мюнхенцы, не мудрствуя лукаво, предоставили в распоряжение Konami своего оборонца Ким мин Джэ.

Тот снялся в ролике, но проблема в том, что титры в нем были созданы на японском, а не корейском языке. Нам что то, что другое - одинаково фиолетово, а вот в Южной Корее ситуация, ввиду сложных политических отношений Кореи (причем как Северной, так и Южной - ненависть к японцам объединяет обе Кореи) с Японией вызвала целый шквал негатива.

И «Баварии» пришлось быстро удалять скандальный ролик.