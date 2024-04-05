«Айнтрахт» с «Вердером» набрали по очку в неполных составах

«Айнтрахт» и «Вердер», середняки Бундеслиги, открывали европейский уикенд. При обилии ударов по воротам первую опасность в конце первого тайма сотворил Омар Мармуш - парировано. На 62-й минуте Йенс Стаге не смог переиграть вратаря, а Милош Велькович добавил мяч в сетку ворот - 0:1. Десяток минут позади, и Стаге за грязный фол был удален. Уже на 77-й минуте с подачи Нильса Нкунку Тута ударом головой сравнял счет. В самой концовке и Тута увидел перед собой красную карточку - на поле по 10 игроков, на табло 1:1.

«Айнтрахт» идет на шестом месте, соперник же прервал серию из четырех поражений и вышел на чистую 10-ю строчку.