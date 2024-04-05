«Айнтрахт» с «Вердером» набрали по очку в неполных составах

«Айнтрахт» и «Вердер», середняки Бундеслиги, открывали европейский уикенд. При обилии ударов по воротам первую опасность в конце первого тайма сотворил Омар Мармуш - парировано. На 62-й минуте Йенс Стаге не смог переиграть вратаря, а Милош Велькович добавил мяч в сетку ворот - 0:1. Десяток минут позади, и Стаге за грязный фол был удален. Уже на 77-й минуте с подачи Нильса Нкунку Тута ударом головой сравнял счет. В самой концовке и Тута увидел перед собой красную карточку - на поле по 10 игроков, на табло 1:1.
«Айнтрахт» идет на шестом месте, соперник же прервал серию из четырех поражений и вышел на чистую 10-ю строчку.
Протокол игры
|62'Велькович Милош (0:1)
|(1:1) Тута77'
Трапп Кевин•Коллинс Ннамди65' (Ларссон Хуго (65') •Кох Робин•Пачо Вильям•Тута 83'• 89'Макс Филипп65' (Нкунку Нильс (65') •Эбимбе Эрик 45'57' (Бахойа Жан Маттео (57') •Гётце Марио•Шаиби Фарес84' (Чендлер Тимоти (84') •Кнауфф Ансгар84' (Ферри Начо (84') •Мармуш Омар 24'
Запасные: Граль Йенс•Ван де Бек Донни•Хасебе Макото•Смолчич Хрвое
Цеттерер Михаэль•Пипер Амос51' (Малатини Хулиан (51') •Фридль Марко• 69'Велькович Милош•Вайзер Митчелл•Биттенкорт Леонардо89' (Деман Оливье (89') •Линен Сенне•Стаге Йенс• 73'Агу Феликс89' (Гросс Кристиан (89') •Шмид Романо•Дукш Марвин 77'81' (Вольтемаде Ник (81')
05 апреля. Стадион "Дойче банк Парк".
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