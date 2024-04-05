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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» с «Вердером» набрали по очку в неполных составах

05 Апреля 2024 • 23:31 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Вердер
окончен

«Айнтрахт» и «Вердер», середняки Бундеслиги, открывали европейский уикенд. При обилии ударов по воротам первую опасность в конце первого тайма сотворил Омар Мармуш - парировано. На 62-й минуте Йенс Стаге не смог переиграть вратаря, а Милош Велькович добавил мяч в сетку ворот - 0:1. Десяток минут позади, и Стаге за грязный фол был удален. Уже на 77-й минуте с подачи Нильса Нкунку Тута ударом головой сравнял счет. В самой концовке и Тута увидел перед собой красную карточку - на поле по 10 игроков, на табло 1:1.

«Айнтрахт» идет на шестом месте, соперник же прервал серию из четырех поражений и вышел на чистую 10-ю строчку.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр1:1Вердер
  62'Велькович Милош (0:1)
(1:1) Тута77'  
Трапп КевинКоллинс Ннамди 65' (Ларссон Хуго ( 65') Кох РобинПачо ВильямТута  83'  89'Макс Филипп 65' (Нкунку Нильс ( 65') Эбимбе Эрик  45' 57' (Бахойа Жан Маттео ( 57') Гётце МариоШаиби Фарес 84' (Чендлер Тимоти ( 84') Кнауфф Ансгар 84' (Ферри Начо ( 84') Мармуш Омар  24'
Запасные: Граль ЙенсВан де Бек ДонниХасебе МакотоСмолчич Хрвое
Цеттерер МихаэльПипер Амос 51' (Малатини Хулиан ( 51') Фридль Марко  69'Велькович МилошВайзер МитчеллБиттенкорт Леонардо 89' (Деман Оливье ( 89') Линен СеннеСтаге Йенс  73'Агу Феликс 89' (Гросс Кристиан ( 89') Шмид РоманоДукш Марвин  77' 81' (Вольтемаде Ник ( 81')
Запасные: Опиц ЛеонПавленка ИржиКейта НабиКовнацки ДавидХансен-Ороэн Исак
05 апреля. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Айнтрахт Франкфурт

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05 Апреля
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«Айнтрахт» с «Вердером» набрали по очку в неполных составах
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Ставка и прогноз на матч Айнтрахт — Вердер чемпионата Германии — 5 апреля 2024
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