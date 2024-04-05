Журналист Антонио Гонсалес Гальярдо сообщил о новых подробностях вокруг полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

По его информации, «Реал» готов выложить за 20-летнего игрока 100 миллионов евро. Отмечается, что трансфер если и случится, то не раньше 2025 года. Вирц сейчас не хочет покидать леверкузенский клуб и хочет отыграть за него еще как минимум один сезон.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Вирц провёл 38 матчей, забил 13 голов и сделал 18 голевых передач. Контракт атакующего полузащитника с «Байером» рассчитан до 2027 года.