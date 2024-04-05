Тухель назвал большую цель «Баварии» на остаток сезона

«Бавария» почти потеряла шансы стать чемпионом Германии – команда на 13 очков отстаёт от «Байера» за семь туров до финиша чемпионата. Но Томас Тухель не отчаивается. Рулевой мюнхенской команды серьёзно настроен на Лигу чемпионов. По словам Тухеля, «Бавария» хочет сыграть в финале на «Уэмбли».

«Каким бы неудовлетворительным ни был сезон, у нас всё ещё есть одна цель – попасть на «Уэмбли». Ради этого мы должны отдавать все силы каждый день. Нельзя допустить, чтобы наша уверенность или амбиции снизились хотя бы на процент. Мы недовольны ситуацией, но хотим выжать из неё максимум», - сказал Тухель на пресс-конференции.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Арсеналом».

Напомним, что по завершению сезона Томас Тухель покинет «Баварию».