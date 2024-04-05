Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Ямаль назвал трёх лучших молодых игроков Европы

05 Апреля 2024 • 12:03 Комментировать
Унион Берлин
...
Байер Л
06.04 16:30

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль назвал трёх лучших молодых игроков Европы. В списке 16-летнего испанца оказались два футболиста из немецкой Бундеслиги, а также один игрок из Ла Лиги.

«Три лучших молодых талантов в Европе, не считая игроков «Барселоны»? Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Нико Уильямс», – цитирует Ямаля Barca Universal.

Ямаль в этом сезоне пробился в основной состав «Барселоны», хорошо проявив себя на летних сборах. На счету вундеркинда 4 гола и 3 результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что «Барселона» якобы отказалась продавать Ямаля другому клубу за 200 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Атлетик Бильбао Флориан Вирц Джамал Мусиала Нико Уильямс Байер Ламин Ямаль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Апреля
10:15
Игроки «Реала» уверены, что Хаби Алонсо хочет вернуться на «Сантьяго Бернабеу»
04 Апреля
22:56
Ставка и прогноз на точный счёт матча Унион Берлин — Байер чемпионата Германии — 6 апреля 2024
16:14
Раскрыта цена Фримпонга — на игрока претендуют три гранда АПЛ
03 Апреля
17:06
Коссуну отказался продлевать контракт с «Байером»
14:13
«Реалу» очень нравится Вирц, но есть одна проблема
11:41
Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд
09:40
Перес верит, что у Алонсо есть все необходимые качества для тренера «Реала»
02 Апреля
10:06
«Бавария» и английский топ-клуб всё ещё интересуются Фримпонгом
30 Марта
22:56
Стало известно, при каком условии «Байер» досрочно станет чемпионом Германии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
УНИОН БЕРЛИН БАЙЕР Л
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Роналду написал три слова после победы 8:0 Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак» «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» «Барселона» хочет перехватить трансферную цель «Реала» В «Манчестер Юнайтед» приняли важное решение по тен Хагу «Бавария» решила, кто заменит Тухеля
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России
Спортивные новости
Андрей Шестаков: «Можно найти что-то общее между профессией комментатора и музыканта» Андрей Шестаков рассказал, чего не хватило СКА в серии с «Автомобилистом» Андрей Шестаков: «Я расстроился из-за вылета СКА из плей-офф КХЛ» Касаткина обыграла Калинину и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне «Локомотив» в овертайме переиграл «Трактор» и увеличил преимущество в серии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.04.24 в 21:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Вердер Вердер
1.82 3.70 3.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Апреля
12:03 · Германия. Бундеслига
Ямаль назвал трёх лучших молодых игроков Европы
11:35 · Англия. Премьер-лига
Дайер оценил свой период в «Тоттенхэме»
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» активно следит за опорником из АПЛ
10:56 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Нойеру
10:49 · Германия. Бундеслига
Сарагоса может перейти из «Баварии» в испанский клуб
10:26 · Англия. Премьер-лига
Романо рассказал, за какими нападающими следит «Арсенал»
10:15 · Германия. Бундеслига
Игроки «Реала» уверены, что Хаби Алонсо хочет вернуться на «Сантьяго Бернабеу»
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить полузащитника у «Реала»
08:22 · Англия. Чемпионшип
«Бавария» поборется с «Реалом» за английского полузащитника
08:15 · Германия. Бундеслига
«Реал» хочет купить звезду «Байера»
07:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может продать защитника - названо имя
04:38 · Германия. Бундеслига
​Озил продолжает изумлять своей трансформацией
04 Апреля
23:12 · Германия. Бундеслига
В «РБ Лейпциге» уже смирились со скорым возвращением Хави Симонса в «ПСЖ»
23:05 · Германия. Бундеслига
Нойер намерен пожертвовать матчем Бундеслиги ради игры с «Арсеналом»
19:56 · Германия. Бундеслига
Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться
Все новости
Рекомендуем