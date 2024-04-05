Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль назвал трёх лучших молодых игроков Европы. В списке 16-летнего испанца оказались два футболиста из немецкой Бундеслиги, а также один игрок из Ла Лиги.

«Три лучших молодых талантов в Европе, не считая игроков «Барселоны»? Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Нико Уильямс», – цитирует Ямаля Barca Universal.

Ямаль в этом сезоне пробился в основной состав «Барселоны», хорошо проявив себя на летних сборах. На счету вундеркинда 4 гола и 3 результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что «Барселона» якобы отказалась продавать Ямаля другому клубу за 200 миллионов евро.