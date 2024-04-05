«Бавария» нашла замену Нойеру

Мюнхенская «Бавария» нашла долгосрочную замену для вратаря Мануэля Нойера, у которого через год истекает контракт с клубом. По информации от журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» с большой долей вероятности сделает ставку на Александра Нюбеля, который проводит нынешний сезон на правах аренды в «Штутгарте».

Источник сообщает, что руководство «Баварии» очень довольно выступлениями вратаря в этом розыгрыше Бундеслиги. Вполне вероятно, что Александр проведёт в аренде за «Штутгарт» и следующую кампанию, после чего вернётся в «Баварию» и станет основным.

Напомним, Нюбель в своё время перешёл в «Баварию» из «Шальке», как и Нойер в 2011 году.