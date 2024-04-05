Сарагоса может перейти из «Баварии» в испанский клуб

Испанский вингер Брайан Сарагоса, ныне выступающий в Бундеслиге за мюнхенскую «Баварию», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах 22-летнего полузащитника заинтересована «Севилья». Андалусийцы намерены попробовать подписать игрока в летнее трансферное окно. Рыночная стоимость Сарагосы оценивается в 12 миллионов евро, а его контракт с «Баварией» рассчитан до конца июня 2029 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Брайан провел два поединка, не отметившись голевыми действиями.