Игроки «Реала» уверены, что Хаби Алонсо хочет вернуться на «Сантьяго Бернабеу»

Футболисты мадридского «Реала» уверены в том, что главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо хотел бы возглавить «королевский клуб», в котором ранее выступал в качестве футболиста. Об этом сообщает испанское издание Relevo.

Источник утверждает, что в раздевалке «Реала» неоднократно обсуждалась ситуация с будущим Алонсо. Футболисты «сливочных» считают, что Хаби отказал «Ливерпулю» и «Баварию», так как в будущем хочет возглавить «Реал».

Напомним, у действующего тренера «королевского клуба» Карло Анчелотти есть контракт, который истекает летом 2026 года. «Байер» под руководством Алонсо сейчас лидирует в Бундеслиге с отрывом в 13 очков от «Баварии».