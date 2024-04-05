«Реал» хочет купить звезду «Байера»

Фланговый защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг может перебраться в чемпионат Испании по окончании сезона. По информации журналистов Todofichajes, в подписании игрока заинтересован мадридский «Реал».

«Королевский» клуб рассматривает Фримпонга в качестве замены испанцу Дани Карвахалю. Переход Жереми может быть оформлен в летнее трансферное окно.

Срок действующего контракта 23-летнего нидерландца с «Байером» истекает в июне 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Фримпонг провел 25 матчей, забил восемь голов и отдал семь ассистов.