Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» может продать защитника - названо имя

05 Апреля 2024 • 07:31 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Нуссер Мазрауи может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает аккаунт Bayern & Germany в социальных сетях.

Согласно информации источника, в немецком гранде больше не рассчитывают на правого латераля из-за большого количества игроков на эту позицию. Сам Мазрауи не против перейти в другую команду.

Ранее в прессе появилась новость о том, что в подписании Нуссера заинтересован туринский «Ювентус». Трансферная стоимость защитника оценивается в 30 миллионов евро. В текущем сезоне Бундеслиги Нуссер провел 15 матчей и сделал три ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Нуссер Мазрауи трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Роналду написал три слова после победы 8:0 Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак» «Барселона» хочет перехватить трансферную цель «Реала»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России
Спортивные новости
Касаткина обыграла Калинину и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне «Локомотив» в овертайме переиграл «Трактор» и увеличил преимущество в серии Шестаков назвал фаворита Кубка Гагарина Кузнецов назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Гагарина «У «Металлурга» есть небольшое преимущество»: Экс-главный тренер сборной России – о победе в Кубке Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.04.24 в 21:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Вердер Вердер
1.82 3.70 3.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Апреля
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить полузащитника у «Реала»
08:22 · Англия. Чемпионшип
«Бавария» поборется с «Реалом» за английского полузащитника
08:15 · Германия. Бундеслига
«Реал» хочет купить звезду «Байера»
07:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может продать защитника - названо имя
04:38 · Германия. Бундеслига
​Озил продолжает изумлять своей трансформацией
04 Апреля
23:12 · Германия. Бундеслига
В «РБ Лейпциге» уже смирились со скорым возвращением Хави Симонса в «ПСЖ»
23:05 · Германия. Бундеслига
Нойер намерен пожертвовать матчем Бундеслиги ради игры с «Арсеналом»
19:56 · Германия. Бундеслига
Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться
19:22 · Германия. Бундеслига
Сарагоса может покинуть «Баварию» — у игрока конфликт с Тухелем слухи
18:25 · Германия. Бундеслига
«Байер» нацелился на игрока «Реала»
16:14 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта цена Фримпонга — на игрока претендуют три гранда АПЛ слухи
15:37 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби дал понять, что Ундав в следующем сезоне будет играть за «Брайтон»
15:01 · Англия. Премьер-лига
Киммих интересен трём топ-клубам АПЛ
10:33 · Англия. Премьер-лига
Хави может остаться, если «Барселона» гарантирует ему покупку хотя бы двух звёзд
06:06 · Германия. Кубок
​«Байер» выиграл 35-й матч в сезоне - это повторение абсолютного рекорда клуба
Все новости
Рекомендуем