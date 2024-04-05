«Бавария» может продать защитника - названо имя

Защитник мюнхенской «Баварии» Нуссер Мазрауи может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает аккаунт Bayern & Germany в социальных сетях.

Согласно информации источника, в немецком гранде больше не рассчитывают на правого латераля из-за большого количества игроков на эту позицию. Сам Мазрауи не против перейти в другую команду.

Ранее в прессе появилась новость о том, что в подписании Нуссера заинтересован туринский «Ювентус». Трансферная стоимость защитника оценивается в 30 миллионов евро. В текущем сезоне Бундеслиги Нуссер провел 15 матчей и сделал три ассиста.