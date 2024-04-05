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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Озил продолжает изумлять своей трансформацией

05 Апреля 2024 • 04:38 Комментировать

Субтильный в прошлом немецкий полузащитник Месут Озил после завершения карьеры взялся за... гантели (с умом у него и так все было неплохо, по крайней мере, на поле). И продолжает удивлять обывателей своими фотографиями из тренажерных залов. Недавно ему делал комплименты сам Криштиану Роналду.

И действительно, узнать в накачанном мужчине прежнего Озила достаточно непросто. Так что если Пола Гаскойна или Гарринчу, к примеру, отсутствие футбола только сломало, то у Месута все наоборот - он нашел время заняться собой.

Напомним, что Месут Озил завершил карьеру в прошлом году после выступлений в турецком «Истанбуле Башакшехире».


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Месут Озил
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