​Озил продолжает изумлять своей трансформацией

Субтильный в прошлом немецкий полузащитник Месут Озил после завершения карьеры взялся за... гантели (с умом у него и так все было неплохо, по крайней мере, на поле). И продолжает удивлять обывателей своими фотографиями из тренажерных залов. Недавно ему делал комплименты сам Криштиану Роналду.

И действительно, узнать в накачанном мужчине прежнего Озила достаточно непросто. Так что если Пола Гаскойна или Гарринчу, к примеру, отсутствие футбола только сломало, то у Месута все наоборот - он нашел время заняться собой.

Напомним, что Месут Озил завершил карьеру в прошлом году после выступлений в турецком «Истанбуле Башакшехире».