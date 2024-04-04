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В «РБ Лейпциге» уже смирились со скорым возвращением Хави Симонса в «ПСЖ»

04 Апреля 2024 • 23:12 Комментировать
Фрайбург
...
РБ Лейпциг
06.04 16:30

«РБ Лейпциг» уже занимается поиском замены Хави Симонсу на предстоящий сезон.

Нидерландец выступает за «красных быков» на правах аренды до лета. Немецкий клуб был заинтересован в продолжении сотрудничества с 20-летним футболистом, однако теперь вынужден смириться с невозможностью сохранить восходящую звезду в своих рядах. Как известно, «ПСЖ» видит Симонса в качестве потенциального игрока основы в новом сезоне. Как сообщает журналист Саша Тавольери, в «РБ Лейпциге» уже ищут замену атакующему хавбеку.

Хави Симонс записал на свой счёт девять забитых мячей и 13 результативных передач в 37 поединках текущего сезона.

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