Нойер намерен пожертвовать матчем Бундеслиги ради игры с «Арсеналом»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер продолжает восстановление после травмы.

38-летний капитан мюнхенцев пропустил предыдущий поединок против дортмундской «Боруссии» (0:2), а также отсутствовал на мартовском сборе немецкой национальной команды. По данным Bild, Нойер делает всё возможное, чтобы успеть набрать форму к первому матчу четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (9 апреля). Вратарь хотел бы принять участие и в ближайшей встрече Бундеслиги с «Хайденхаймом» (6 апреля), но не станет рисковать здоровьем перед более важным поединком.

«Бавария» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от «Байера» на 13 очков.