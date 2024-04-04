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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер намерен пожертвовать матчем Бундеслиги ради игры с «Арсеналом»

04 Апреля 2024 • 23:05 Комментировать
Хайденхайм
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Бавария
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06.04 16:30

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер продолжает восстановление после травмы.

38-летний капитан мюнхенцев пропустил предыдущий поединок против дортмундской «Боруссии» (0:2), а также отсутствовал на мартовском сборе немецкой национальной команды. По данным Bild, Нойер делает всё возможное, чтобы успеть набрать форму к первому матчу четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (9 апреля). Вратарь хотел бы принять участие и в ближайшей встрече Бундеслиги с «Хайденхаймом» (6 апреля), но не станет рисковать здоровьем перед более важным поединком.

«Бавария» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от «Байера» на 13 очков.

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Бавария Арсенал Лондон Мануэль Нойер Хайденхайм ещё теги

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