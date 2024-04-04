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Сарагоса может покинуть «Баварию» — у игрока конфликт с Тухелем слухи

04 Апреля 2024 • 19:22 Комментировать
Хайденхайм
...
Бавария
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06.04 16:30

Вингер «Баварии» Брайан Сарагоса может отправиться в аренду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, у футболиста напряженные отношения с главным тренером команды Томасом Тухелем. Отмечается, что когда наставник исключал Сарагосу из заявки, то он не говорил об этом игроку напрямую, а передавал через спортивного директора Кристофа Фройнда.

Сообщается, что ближайшим летом 22-летний Сарагоса может отправиться в аренду, но решающее слово будет за новым главным тренером «Баварии».

Напомним, испанец присоединился к клубу минувшей зимой. За это время он сыграл только в двух матчах и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Кристоф Фройнд трансферы футбола - лето 2024 Брайан Сарагоса ещё теги

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