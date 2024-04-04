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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» нацелился на игрока «Реала»

04 Апреля 2024 • 18:25 Комментировать

«Байер» приближается к тому, чтобы впервые в истории стать чемпионом Германии. «Фармацевты» выдают шикарный сезон, однако летом они все равно постараются усилить и расширить состав, чтобы быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов.

Как стало известно TodoFichajes, «Байер» нацелился на левого защитника «Реала» Франа Гарсию. 24-летний футболист летом может уйти из мадридского клуба, в том числе из-за вероятного трансфера Альфонсо Дэвиса. «Байер» будет претендовать на Гарсию, хотя интерес к нему также проявляют «Бетис» и дортмундская «Боруссия».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Франа Гарсию в 15 миллионов евро.

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