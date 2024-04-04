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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» решила, кто заменит Тухеля слухи

04 Апреля 2024 • 11:04 Комментировать (1)

В мюнхенской «Баварии» выбрали нового главного тренера. Согласно сообщениям журналистов Todofichajes, руководство немецкого гранда решило вернуть на пост рулевого Юлиана Нагельсманна.

Напомним, что 36-летний специалист руководил командой с 2021 по 2023 год. В настоящий момент Юлиан занимает пост главного тренера национальной сборной Германии.

Ранее стало известно, что нынешний рулевой «Баварии» Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона-2023/2024. Под его руководством команда вылетела из Кубка Германии и близка к потере чемпионского титула в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Юлиан Нагельсманн ещё теги
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