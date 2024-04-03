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Дортмундская «Боруссия» посвятила новую форму юбилею домашней арены видео

03 Апреля 2024 • 21:03 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» презентовала новый комплект футбольной клубной формы. Посвящён он 50-летнему юбилею одной из самых известных арен европейского футбола и по совместительству домашнему стадиону «шмелей» - «Сигнал Идуна Парку».

Напомним, что стадионный комплекс был возведён в 1974 году в Дортмунде. На данный момент арена вмещает 81,3 тыс. человек, это один из самых вместительных футбольных стадионов не то, что Европы, но и всего мира. Летом 2024 года на арене пройдут матчи Евро-2024.

В текущем стадионе «Боруссия» идёт в Бундеслиге на четвёртом месте с 53 баллами, также клуб прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Боруссия Дортмунд Сигнал Идуна Парк
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