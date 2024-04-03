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«Бавария» следит за одноклубником Захаряна слухи

03 Апреля 2024 • 18:36 Комментировать
Хайденхайм
...
Бавария
06.04 16:30

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, немецкий гранд следит за игрой 25-летнего футболиста. При этом отмечается, что «Бавария» не будет торопиться с трансфером.

В нынешнем сезоне испанец принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

Трудовой договор Субименди с «Реал Сосьедадом» рассчитан до 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

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Бавария Реал Сосьедад Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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