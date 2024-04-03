«Барселона» была заинтересована в Сарагосе до трансфера в «Баварию»

Каталонская «Барселона» была заинтересована в трансфере вингера Брайана Сарагосы ещё до того, как 22-летний испанец перебрался в «Баварию». Как сообщает издание Sport, в прошлом году спортивный директор «сине-гранатовых» Деку встречался с агентом футболиста.

Отмечается, что «Барселона» после переговоров решила подождать. В руководстве надеялись, что «Гранада» вылетит в Сегунду, а отступные в контракте Сарагосы снизятся до минимума. Так или иначе, «Бавария» действовала очень быстро и смогла провернуть сделку, заплатив отступные в полном объёме.

Недавно появилась информация, что летом «Барселона» может арендовать Сарагосу на один сезон.