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«Барселона» была заинтересована в Сарагосе до трансфера в «Баварию»

03 Апреля 2024 • 15:40 Комментировать
Хайденхайм
...
Бавария
06.04 16:30

Каталонская «Барселона» была заинтересована в трансфере вингера Брайана Сарагосы ещё до того, как 22-летний испанец перебрался в «Баварию». Как сообщает издание Sport, в прошлом году спортивный директор «сине-гранатовых» Деку встречался с агентом футболиста.

Отмечается, что «Барселона» после переговоров решила подождать. В руководстве надеялись, что «Гранада» вылетит в Сегунду, а отступные в контракте Сарагосы снизятся до минимума. Так или иначе, «Бавария» действовала очень быстро и смогла провернуть сделку, заплатив отступные в полном объёме.

Недавно появилась информация, что летом «Барселона» может арендовать Сарагосу на один сезон.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Брайан Сарагоса ещё теги

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