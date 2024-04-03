Деку очень нравится вингер «Баварии», ведь в «Барселоне» нет игрока подобного профиля

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку предлагает руководству пригласить вингера мюнхенской «Баварии». Речь идёт о Брайане Сарагосе, который испытал проблемы с адаптацией к Бундеслиге после зимнего перехода из «Гранады».

По информации от издания Sport, Деку очень нравится Сарагоса. Более того, португальский специалист считает, что в «Барселоне» сейчас нет футболиста подобного профиля. Брайан очень хорош в дриблинге и обладает высокой скоростью. Более того, Сарагоса уже продемонстрировал свой класс в чемпионате Испании в составе «Гранады».

Отметим, что в первой половине кампании Сарагоса отметился 6 голами и 2 ассистами в Ла Лиге.