«Реалу» очень нравится Вирц, но есть одна проблема

Мадридский «Реал» продолжает активно следить за полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцем. По информации от Relevo, в «королевском клубе» восхищаются талантом немецкого хавбека, но проблема в том, что для футболиста сейчас нет свободного места в составе.

Ранее стало известно, что Хаби Алонсо останется главным тренером «Байера» в следующем сезоне. Эта причина может привести к тому, что Вирц проигнорирует предложения грандов АПЛ и останется в Леверкузене. Вероятно, в будущем «Реал» поборется за трансфер полузащитника.

20-летний Вирц в нынешнем сезоне забил 7 голов и отдал 10 голевых передач в немецкой Бундеслиге.