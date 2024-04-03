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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реалу» очень нравится Вирц, но есть одна проблема

03 Апреля 2024 • 14:13 Комментировать
Унион Берлин
...
Байер Л
06.04 16:30

Мадридский «Реал» продолжает активно следить за полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцем. По информации от Relevo, в «королевском клубе» восхищаются талантом немецкого хавбека, но проблема в том, что для футболиста сейчас нет свободного места в составе.

Ранее стало известно, что Хаби Алонсо останется главным тренером «Байера» в следующем сезоне. Эта причина может привести к тому, что Вирц проигнорирует предложения грандов АПЛ и останется в Леверкузене. Вероятно, в будущем «Реал» поборется за трансфер полузащитника.

20-летний Вирц в нынешнем сезоне забил 7 голов и отдал 10 голевых передач в немецкой Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Флориан Вирц Байер

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