Вацке: «Сборная Германии должна продлить контракт с Нагельсманном»

Вице-президент Немецкого футбольного союза Ханс-Йоахим Вацке высказался о ситуации с контрактом главного тренера Юлиана Нагельсманна, чьё соглашение с командой истекает летом по окончании чемпионата Европы.

«Сборная Германии должна попробовать продлить контракт с Нагельсманном. Если он останется на длительный срок, это будет хорошо для немецкого футбола. Юлиан знает, в каком стиле должна играть команда. Он очень концептуальный и сочетает в себе нужные качества. Нагельсманн был успешен во всех клубах, в которых работал. У него хорошее резюме», – приводит слова Вацке Der EM-Talk.

Ранее сообщалось, что Нагельсманн летом может вернуться в мюнхенскую «Баварию».