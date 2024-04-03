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Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд

03 Апреля 2024 • 11:41 Комментировать
Унион Берлин
...
Байер Л
06.04 16:30

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо отреагировал на результат матча между мюнхенской «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Напомним, «красная машина» проиграла 0:2, после чего отрыв «Байера» от второго места увеличился до 13 очков. До конца чемпионата осталось сыграть 7 туров.

«Конечно, я смотрел игру. Для нас это было словно две победы в один день. Теперь отрыв кажется внушительным, ситуация стала чуть лучше. Теперь для чемпионства нам требуется на одну победу и три очка меньше», – сказал Алонсо на пресс-конференции.

Сегодня «Байеру» предстоит сыграть в полуфинале Кубка Германии против «Фортуны» Дюссельдорф.

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УНИОН БЕРЛИН БАЙЕР Л
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