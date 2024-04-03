Руководство «Баварии» пришло в ярость от того, что Тухель поздравил «Байер» с чемпионством

Руководству «Баварии» очень не понравился поступок главного тренера Томаса Тухеля после поражения от дортмундской «Боруссии» (0:2). Напомним, на пресс-конференции наставник мюнхенцев поздравил с чемпионством леверкузенский «Байер», который опережает «Баварию» на 13 очков за 7 туров до конца сезона.

По информации от журналиста Тоби Альтшуля, боссы «Баварии» пришли в ярость от того, что Тухель досрочно поздравил «Байер», хотя мюнхенцы ещё сохраняют математические шансы на титул.

Руководству «Баварии» больше понравился ответ Томаса Мюллера, который сказал: «Мы поздравим «Байер», когда придёт время».