Если Сарагоса покинет «Баварию», клуб может пригласить вингера «Штутгарта»

Мюнхенская «Бавария» летом может отдать в аренду своего вингера Брайана Сарагосу. По информации от инсайдера Флориана Плеттенберга, если это произойдёт, «красная машина» может пригласить в свои ряды Криса Фюриха из «Штутгарта».

26-летний немец будет доступен на трансферном рынке за 23,5 миллионов евро, которые прописаны в контракте в качестве отступных. Для «Баварии» не составит труда заплатить требуемую сумму.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Фюрих записал на свой актив 7 голов и 7 результативных передач. Недавно футболист отыграл два товарищеских матча за сборную Германии.