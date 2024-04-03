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Перес верит, что у Алонсо есть все необходимые качества для тренера «Реала»

03 Апреля 2024 • 09:40 Комментировать
Унион Берлин
...
Байер Л
06.04 16:30

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в будущем вполне может пригласить на пост главного тренера бывшего игрока команды Хаби Алонсо, который ныне успешно возглавляет леверкузенский «Байер».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Перес верит, что у испанского специалиста есть все необходимые качества, которым должен соответствовать тренер «Реала». Ранее сообщалось, что Алонсо может возглавить «королевский клуб» в 2026 году, когда истечёт контракт Карло Анчелотти.

Напомним, Алонсо недавно отказался от предложений «Ливерпуля» и «Баварии». Хаби принял решение ещё как минимум на год остаться в леверкузенском «Байере».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Хаби Алонсо ещё теги

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