Перес верит, что у Алонсо есть все необходимые качества для тренера «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в будущем вполне может пригласить на пост главного тренера бывшего игрока команды Хаби Алонсо, который ныне успешно возглавляет леверкузенский «Байер».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Перес верит, что у испанского специалиста есть все необходимые качества, которым должен соответствовать тренер «Реала». Ранее сообщалось, что Алонсо может возглавить «королевский клуб» в 2026 году, когда истечёт контракт Карло Анчелотти.

Напомним, Алонсо недавно отказался от предложений «Ливерпуля» и «Баварии». Хаби принял решение ещё как минимум на год остаться в леверкузенском «Байере».