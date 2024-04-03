Ульрайх: «Заменить Нойера почти невозможно, но рано или поздно найдётся достойный кандидат»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх высказался о важности для команды Мануэля Нойера.

Капитан мюнхенцев отсутствовал в недавнем матче против дортмундской «Боруссии», а заменявший его Ульрайх не спас команду от домашнего поражения (0:2).

«Поиски преемника Нойера? Заменить такого вратаря, как Мануэль, почти невозможно. Он легенда, выдающийся игрок. Но рано или поздно найдётся тот, кто сможет приблизиться к этому уровню», – приводит журналист Тоби Альтсхеффль слова 35-летнего запасного кипера «Баварии».

В конце марта Мануэлю Нойеру исполнилось 38 лет. Действующий контракт ветерана с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.