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Ульрайх: «Заменить Нойера почти невозможно, но рано или поздно найдётся достойный кандидат»

03 Апреля 2024 • 03:53 Комментировать
Хайденхайм
...
Бавария
06.04 16:30

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх высказался о важности для команды Мануэля Нойера.

Капитан мюнхенцев отсутствовал в недавнем матче против дортмундской «Боруссии», а заменявший его Ульрайх не спас команду от домашнего поражения (0:2).

«Поиски преемника Нойера? Заменить такого вратаря, как Мануэль, почти невозможно. Он легенда, выдающийся игрок. Но рано или поздно найдётся тот, кто сможет приблизиться к этому уровню», – приводит журналист Тоби Альтсхеффль слова 35-летнего запасного кипера «Баварии».

В конце марта Мануэлю Нойеру исполнилось 38 лет. Действующий контракт ветерана с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.

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Бавария Мануэль Нойер Свен Ульрайх ещё теги

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