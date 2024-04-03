«Бавария» скоро предложит Сане новый контракт с сокращением зарплаты

Вингер «Баварии» Лерой Сане в скором времени получит от клуба предложение по новому контракту.

Действующий договор игрока истекает в середине 2025 года. Спортивный директор Макс Эберль планирует провести переговоры с Сане уже совсем скоро, однако футболист точно не получит прибавку к нынешней зарплате (20 млн евро в год), докладывает SportBild. По всем видимости, «Бавария» рассчитывает сократить оклад немца.

Отмечается также, что в мюнхенском клубе продолжают верить в Лероя Сане, несмотря на не самую впечатляющую игру в последние месяцы. Напомним, что бывший вингер «Манчестер Сити» не забивает уже на протяжении 24 поединков за «Баварию» во всех турнирах.