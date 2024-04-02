Дэвис решил проигнорировать ультиматум «Баварии»

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис не собирается решать своё будущее в ближайшее время.

Мюнхенский клуб предложил канадцу новый контракт и потребовал дать ответ в течение нескольких недель. Согласно обновлённой информации журналиста Тоби Альтсхеффля, агент Дэвиса сообщил руководству «Баварии», что ультиматум будет проигнорирован. 23-летний футболист примет решение по окончании сезона.

Текущий договор Альфонсо Дэвиса с «Баварией» рассчитан до середины следующего года. Серьёзный интерес к латералю проявляет мадридский «Реал», планирующий совершить трансфер грядущим летом.