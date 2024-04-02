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Чемпионат Германии. Бундеслига

Рангник интересен «Баварии», но два кандидата идут выше

02 Апреля 2024 • 20:50 Комментировать

Ральф Рангник, которого в России многие фанаты наверняка помнят по работе в руководстве «Локомотива», находится в списке тренеров, которые интересны «Баварии». Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, ранее директора мюнхенского клуба – Макс Эберль и Кристоф Фройнд – уже встречались с Рангником.

Нынешнего рулевого сборной Австрии в «Баварии» очень ценят, но на текущий момент главными кандидатами для гранда Бундеслиги являются Роберто де Дзерби из «Брайтона» и Юлиан Нагельсманн из сборной Германии.

Отмечается, что при определённых обстоятельствах Нагельсманн будет готов вернуться в тренерское кресло «Баварии». Де Дзерби, в свою очередь, верит в свою готовность принять такой вызов. Переговоры будут продолжаться.

Директор «Баварии» упомянул «инсайд» о Конте в ответ на вопрос о Рангнике

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ральф Рангник Юлиан Нагельсманн Роберто де Дзерби ещё теги
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