«РБ Лейпциг» хочет продлить контракт с Хенриксом

Клуб немецкой Бундеслиги, «РБ Лейпциг» хочет продлить контракт с защитником Бенжамином Хенриксом, об этом пишет Sky Germany.

По информации источника, немецкий клуб хотел бы ясности с будущим игрока, так как «РБ Лейпциг» и немецкий футболист договорились о том, что свободным агентом Хенрикс покидать команду не будет. А трудовое соглашение защитника с «быками» завершается летом 2025 года.

«Ультиматум заключается в том, что он либо продлит контракт, либо будет продан этим летом», - поясняет источник.

В этом сезоне Хенрикс сыграл за «РБ Лейпциг» в 34 матчах, в которых один раз забил гол и шесть раз отметился голевой передачей.