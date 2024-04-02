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Чемпионат Германии. Бундеслига

Энрике рассчитывает на Симонса в следующем сезоне

02 Апреля 2024 • 14:06 Комментировать
Фрайбург
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РБ Лейпциг
06.04 16:30

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике намерен интегрировать полузащитника Хави Симонса в основной состав. По информации от журналиста Санти Уны, испанский специалист высоко оценивает уровень игры нидерландского хавбека.

Напомним, Симонс проводит нынешний сезон на правах аренды в составе «РБ Лейпцига», где показывает впечатляющий футбол. Ранее ходили слухи, что «красные быки» хотят продлить аренду ещё на одну кампанию, но Энрике намерен вернуть Хави ближайшим летом.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии 20-летний Симонс отметился 7 голами и 9 результативными передачами. В прошлом сезоне Хави забил 19 голов и отдал 8 ассистов в чемпионате Нидерландов за ПСВ.

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ПСЖ Луис Энрике РБ Лейпциг Хави Симонс ещё теги

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