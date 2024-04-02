«Рома» нацелилась на форварда «ПСЖ»

Итальянская «Рома» положила глаз на нападающего «ПСЖ». Речь идёт об Уго Экитике, который в январе перебрался в на правах аренды во франкфуртский «Айнтрахт».

По информации от журналиста Николо Скиры, «джаллоросси» рассматривают вариант с приглашением Экитике в летнее трансферное окно. «Айнтрахт» вряд ли будет выкупать нападающего, который в восьми матчах Бундеслиги сумел отметиться всего одним результативным пасом. Ранее тренерский штаб «орлов» жаловался на плохое физическое состояние игрока.

Летом футболист с большой долей вероятности вернётся в «ПСЖ», но парижская команда не собирается оставлять Уго на следующий сезон.