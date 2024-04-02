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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Рома» нацелилась на форварда «ПСЖ»

02 Апреля 2024 • 11:41 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Вердер
05.04 21:30

Итальянская «Рома» положила глаз на нападающего «ПСЖ». Речь идёт об Уго Экитике, который в январе перебрался в на правах аренды во франкфуртский «Айнтрахт».

По информации от журналиста Николо Скиры, «джаллоросси» рассматривают вариант с приглашением Экитике в летнее трансферное окно. «Айнтрахт» вряд ли будет выкупать нападающего, который в восьми матчах Бундеслиги сумел отметиться всего одним результативным пасом. Ранее тренерский штаб «орлов» жаловался на плохое физическое состояние игрока.

Летом футболист с большой долей вероятности вернётся в «ПСЖ», но парижская команда не собирается оставлять Уго на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Уго Экитике трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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