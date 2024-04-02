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Чемпионат Германии. Бундеслига

Сборная Германии сделает всё возможное, чтобы сохранить Нагельсманна

02 Апреля 2024 • 10:28 Комментировать

Руководство сборной Германии решительно настроено сохранить Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «бундестим» хочет предложить специалисту новый контракт, который будет рассчитан до конца чемпионата мира 2026 года.

Напомним, действующее соглашение Нагельсманна со сборной Германии истекает этим летом по окончании домашнего чемпионата Европы. Если Юлиан откажется от возвращения в клубный футбол, то вполне может остаться в сборной ещё на пару лет.

Ранее появились слухи о том, что в возвращении Нагельсманна заинтересована мюнхенская «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн
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