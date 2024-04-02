Звезда «Баварии» возглавил рейтинг самых подешевевших игроков мира

Портал Transfermarkt представил рейтинг самых подешевевших игроков по итогам нового обновления трансферной стоимости. Первое место в данном списке занял полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих. Его ценник уменьшился на 15 миллионов и сейчас составляет 60 млн.

Вторым стал хавбек лондонского «Челси» Мойсес Кайседо. Трансферная стоимость футболиста снизилась с 90 до 80 миллионов евро. Топ-3 замкнул полузащитник каталонской «Барселоны» Педри с аналогичным показателем.

В топ-10 также попали: Френки де Йонг, Лерой Сане, Маркус Рэшфорд, Альфонсо Дэвис, Рандаль Коло-Муани, Дайо Упамекано и Жюль Кунде.