Компания Adidas угодила под шлейф обвинений после того, как выпустила в продажу футболки со странно изображённым номером 44 - как нетрудно заметить на фото, его шрифт уж больно напоминает руны двух печально известных и запрещенных в России организаций - СС и «Азов».

- Мы блокируем продажи таких футболок, - цитирует слова представителя компании BBC Sport.

Однако представляется удивительным и странным, что подобный дизайн в принципе появился на свет - неужели в компании Adidas не нашлось никого с нормальным воображением, что могло бы предотвратить неприятности для компании?