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​Adidas изъяла из продажи футболки немецкой сборной с символикой запрещённой в России организации​Adidas изъяла из продажи футболки немецкой сборной с символикой запрещённой в России организации

02 Апреля 2024 • 02:51 Комментировать

Компания Adidas угодила под шлейф обвинений после того, как выпустила в продажу футболки со странно изображённым номером 44 - как нетрудно заметить на фото, его шрифт уж больно напоминает руны двух печально известных и запрещенных в России организаций - СС и «Азов».

- Мы блокируем продажи таких футболок, - цитирует слова представителя компании BBC Sport.

Однако представляется удивительным и странным, что подобный дизайн в принципе появился на свет - неужели в компании Adidas не нашлось никого с нормальным воображением, что могло бы предотвратить неприятности для компании?

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Сборная Германии Adidas
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