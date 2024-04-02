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Флик не исключает возвращение в «Баварию», но клуб предпочитает другие варианты

02 Апреля 2024 • 01:03 Комментировать
Хайденхайм
...
Бавария
06.04 16:30

Бывший рулевой «Баварии» Ханс-Дитер Флик не отказался от возможности возвращения в клуб.

Специалист покинул мюнхенский гранд в 2021 году, приняв предложение возглавить сборную Германии. В сентябре 2023 года Немецкий футбольный союз отправил Флика в отставку, и с тех пор наставник остаётся безработным. Как информирует журналист Георг Хольцнер, 59-летний тренер вполне представляет своё возвращение в «Баварию», однако в клубе не считают его кандидатуру одной из приоритетных.

Основными кандидатами на роль сменщика Томаса Тухеля в «Баварии» называются Юлиан Нагельсманн (сборная Германии), Ральф Рангник (сборная Австрии) и Роберто де Дзерби («Брайтон»).

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Ханс-Дитер Флик ещё теги

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