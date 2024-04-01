Кандидатура Рангника пользуется большой популярностью в «Баварии»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник остаётся одним из главных кандидатов на должность рулевого «Баварии».

Недавно мюнхенский клуб потерял надежду на успешный исход в переговорах с Хаби Алонсо, поскольку тот окончательно решил остаться в «Байере». Как сообщается в обновлённом отчёте журналиста Георга Хольцнера, всё большей популярностью в «Баварии» пользуется вариант с назначением Рангника. В правлении клуба есть сторонники 65-летнего наставника, считающие его успешным специалистом, способным провести перестройку состава.

Контракт Ральфа Рангника с Австрийским футбольным союзом рассчитан до 2026 года.

Напомним, что по окончании сезона «Баварию» покинет Томас Тухель.