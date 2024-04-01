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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кандидатура Рангника пользуется большой популярностью в «Баварии»

01 Апреля 2024 • 23:47 Комментировать
Бавария
...
Кёльн
13.04 16:30

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник остаётся одним из главных кандидатов на должность рулевого «Баварии».

Недавно мюнхенский клуб потерял надежду на успешный исход в переговорах с Хаби Алонсо, поскольку тот окончательно решил остаться в «Байере». Как сообщается в обновлённом отчёте журналиста Георга Хольцнера, всё большей популярностью в «Баварии» пользуется вариант с назначением Рангника. В правлении клуба есть сторонники 65-летнего наставника, считающие его успешным специалистом, способным провести перестройку состава.

Контракт Ральфа Рангника с Австрийским футбольным союзом рассчитан до 2026 года.

Напомним, что по окончании сезона «Баварию» покинет Томас Тухель.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ральф Рангник Сборная Австрии Томас Тухель ещё теги

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