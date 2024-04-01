В руководстве «Баварии» не все хотят возвращения Нагельсманна

Журналист Флориан Плеттенберг опубликовал в своих социальных сетях новые сведения о ситуации вокруг тренера Юлиана Нагельсманна.

По информации журналиста, в немецком клубе не все согласны с тем, чтобы вернуть специалиста в клуб. При этом сам тренер знает об этом. Сам Нагельсманн не против своего возвращения. Сейчас он тренирует сборную Германии, с которой ему предстоит выступить на чемпионате Европы-2024.

Ранее директор мюнхенского клуба Макс Эберль, говоря о возвращении Нагельсманна, отметил, что руководство изучает несколько кандидатур, и отказался называть имена.