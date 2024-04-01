Нойер успеет восстановиться к матчу против «Арсенала»

В «Баварии» рассчитывают на скорое возвращение Мануэля Нойера в строй.

Из-за травмы, полученной в середине марта, 38-летний игрок пропустил товарищеские матчи сборной Германии, а также не смог помочь «Баварии» в недавнем поединке Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (0:2). По сообщениям Kicker, Нойер наверняка выйдет на поле в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Арсенала», который состоится 9 апреля в Лондоне.

При этом, как отмечает источник, вратарь пропустит ближайшую встречу чемпионата Германии с «Хайденхаймом» (6 апреля), чтобы подойти к важной игре с «канонирами» в оптимальной форме.